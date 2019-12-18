食環天眼捉垃圾蟲757宗檢控　38次片段供警及海關

食環署在全港多個地點安裝網絡攝錄機，打擊非法棄置垃圾行為。政府表示，由去年中至上月共檢控757宗相關個案，當中8成已定罪，但個別地區的定罪率不足一半，例如北區及中西區。同期食環署因應防止及偵測罪行要求，向警方及海關提供38次相關錄影片段。

食物及衛生局局長陳肇始書面回覆立法會議員提問，指食環署現時在全港150個地點安裝了攝錄機打擊非法棄置垃圾行為，當中以元朗及西貢安裝的攝錄機最多，各佔12部，其次是東區有11部。

當局指自計劃實施以來，由去年6月至今年11月期間，車主因為非法棄置垃圾而遭控有757宗，大埔佔最多達194宗，其次是元朗有187宗，其餘各區均不過百宗。檢控個案中有617宗被定罪，定罪率達81%，當中大埔定罪有167宗，定罪率86%；元朗有159宗定罪，比率約85%；定罪率最低是北區，36宗檢控中僅11宗被定罪，比率約30%，中西區26宗檢控中只有12宗定罪，比率約46%。

另外，因應政府部門基於防止罪行或偵測用途的要求，食環署去年6月至今年11月期間，分別向警方提供37次、及向海關提供1次的相關錄影片段。