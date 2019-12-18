東涌延線動工無期　運房局稱規劃程序需3至5年

政府於5年前公布《鐵路發展策略2014》文件建議興建7個鐵路項目，但至今未有項目動工，至早前才提出會邀請港鐵就東涌線延線、屯門南延線及北環線3個項目進行詳細規劃和設計。政府表示，預計相關程序需時3至5年才完成。

運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會議員周浩鼎提問，指政府計劃在未來一年內邀請港鐵就該3條路線展開詳細規劃及設計，以讓這3個項目盡快動工。但詳細規劃及設計階段涉及一連串工作包括諮詢公眾及持份者、進行可行性研究、工地勘察、項目設計、把鐵路計劃刊憲及處理反對意見、進行環境影響評估等，期間政府及港鐵需處理新鐵路項目所涉及的技術問題，例如鐵路走線對居民、環境和生態的影響、與現有鐵路系統的銜接，及資源運用等問題，初步預計需時3至5年完成詳細規劃及設計。

陳帆又指，因應東涌人口增長，運輸署會繼續密切監察東涌各公共交通服務的運作和服務水平，以及乘客對公共交通服務的需求變化，適時引入新服務或要求營辦商加強或優化服務，例如增加班次，以進一步完善東涌的公共交通網絡，提升整體效率並滿足乘客需求。