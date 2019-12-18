4警涉串謀扮掃蕩賭檔交差　押下月轉介區院答辯

警方O記去年拘捕5名警員及2名男子，懷疑他們串謀妨礙司法公正，其中4名被捕男警及1名男子，控以合共一項「串謀妨礙司法公正」罪，案件今(18日)在西九龍法院再訊，控方呈上轉介文件，案件將於明年1月7日在區域法院進行答辯。曾棄保潛逃的被告陳少寶，其保釋申請被拒，須還押候訊。其餘4被告續准保釋外出。

5名被告依次為警員趙廣林(54歲)、賴福康(48歲)、傅裕文(36歲)、張子健(28歲)，及另一名報稱無業男子陳少寶(39歲)。

5人被控於2018年5月2日至7月10日期間，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正，即協調和安排於同年6月22日，在荃灣德士古道168號德豐工業中心1座25樓2514室，執行事先布局好的掃蕩行動；展開該行動前，安排該處所的非法賭博工具藏起來；促使一些之前沒有在該處所出現過，在該行動展開前才放置在該處所的物品；在該行動中安排4名人士假裝「賭客」；促使編製涉及該處所的多份書面調查報告，而明知該等報告的內容不準確或罔顧其準確性。