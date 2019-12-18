31年前狎5女生　小學教師認8項非禮囚2年

西貢一間小學內一名深受學生歡迎的男教師，被指於31年前開始在校內非禮5名女學生，包括藉故叫她們到教師桌旁，再伸手入她們校裙內摸大腿、臀部甚至私處。其中1名女學生聲稱因擔心「講出嚟無人信、畀人笑」，沒有揭發事件，直至前年年底看到女運動員報稱遭性侵的新聞，受「#Metoo」運動啟發，將埋藏心底多年的秘密告訴丈夫及報警。涉事教師麥龍兒早前經審訊後，被裁定8項非禮罪罪成，今(18日)在高院被監禁2年。

主審法官游德康認同他對教育事業貢獻30年，但同時斥責他在短時間內侵犯多名學生，行為令人髮指，並違反了老師與學生、老師與學校及老師與家長之間的誠信，做法令人痛心。

法庭早前為5名女事主X、Y、Z、A及B索取創傷報告，報告披露，X對於事件的記憶未減退，有慢性情緒困擾，至今仍未能克服創傷；Y及Z均患上創傷後遺症，Y更因事件而患上有驚恐症及沾染酗酒習慣，經常出現不能解釋的不安感，日後需繼續接受心理輔導；Z覺得自己被老師出賣，對貌似被告的異性存在介心，她亦擔心同樣事件發生在兒子身上，不時提醒兒子，因而影響到她母子的關係及兒子的成長發展。A自責她當年沒有及早將自己的經歷說出；B則覺得事件是她成長中一件不愉快的經歷，但她無受重大打擊，現在過着正常生活。

控方透露，57歲被告已婚並育有兩名15及16歲的兒子，他去年被捕時仍在肇事小學任教，他患有肺病胃病，需定期覆診。

辯方求情指，當年案發時被告僅20多歲，是一名初出茅廬的老師，在事主B的事件發生後，他已沒再侵犯學生。現時被告正停薪留職，但隨着被判罪成，相信他不可能再執教鞭，他的退休長俸亦很可能化為烏有，家庭也定必大受打擊。正因為被告不能再教書，故沒可能有重犯機會。辯方又指非禮罪早年判罰較輕，在港鐵干犯非禮多數判處簽保守行為或罰款，惟隨時社會背景轉變，非禮罪在1991年進行修例，修例後最高刑罰由監禁5年大幅增至監禁10年，本案大部分控罪發生在修例之前，冀法庭量刑時可考慮到案發的日期。

不過法官援引了一個2013年的案例，認為該案例為性侵兒童的案件訂立的量刑原則，例如被告與事主的年齡差距、是否涉及違反誠信等，均適用於任何時間。就本案而言，案發時被告27歲，事主6至9歲，被告利用老師身分犯案，違反學生對他的誠信。