港人被採取強制措施　內地首11個月通報855次

內地通報單位今年1至11月共855次作出有關香港居民被採取強制措施的通報，當中涉及659名香港居民，有關涉嫌罪行包括吸毒、詐騙及走私等。保安局局長李家超書面回覆立法會議員提問時指，在接獲內地通報後，港府會盡快通知相關香港居民的家屬有關該人士在內地被採取刑事強制措施的情況，讓家屬考慮及決定是否聘用當地律師或為有關港人提供其他協助，並在有需要時向特區政府尋求協助。

李指，根據現行相互通報機制，內地及香港會就兩類個案作出通報，第一類為被採取刑事強制措施或提出刑事檢控，第二類為非正常死亡個案。內地向特區政府通報有關對涉嫌犯罪的香港居民採取的刑事強制措施，包括拘留、逮捕、取保候審和監視居住。行政拘留個案多涉當事人在內地違反《治安管理處罰法》的違規行為，不屬於相互通報機制範圍，但內地執法機關亦會依據內地法規通知被處罰人家屬，但當事人並不一定願意將其個案向家人透露，無論如何，如接到香港居民求助，入境處及港府駐內地辦事處，會因應個案情況及求助人意願提供適切協助。

另外，就英國駐港總領事館前職員鄭文傑今年8月疑在內地被行政拘留一事，李家超在回覆中重申，內地當局已表示當事人因涉嫖娼而被行政拘留15天，期間內地機關依法保障了當事人的各項合法權益，又重申當事人8月下旬獲釋回港後，再無向特區政府表達需要進一步求助。