修例風波：過去1年近3000宗破欠申請　建造餐飲佔最多

反修例風波令多個行業受創，有市民擔心失業潮將陸續湧現。勞工及福利局局長羅致光今(18日)表示近月每月僱員向破產欠薪保障基金提出的申請為142至539宗不等，過去12個月合共有2992宗。有最多申請個案的首5個行業為建造業1158宗、餐飲業716宗、零售業 233宗、進出口業220宗，其他個人服務業則有80宗。

羅指，過去6個月，4至6月的失業人口為114,300人、5至7月有118,500人、6至8月有120,600、7至9月為120,300、8至10月125,400人，以及9至11月的125,400人。失業率最高的首5個行業包括樓房裝飾修葺及保養業7%、餐飲服務及活動業6.2%、零售業4.8%、地基及上蓋工程4.4%，以及貨倉及運輸輔助業3.7%。

羅表示本年第二季的失業率為2.8%，現已升至9至11月的3.2%，尤其是零售住宿及饍食服務業受到沉重打擊，失業率佔整體失業人數的兩成半。羅指香港失業率可能會再度上升，政府會保持警覺，而早前推出的4輪紓困措施，有部分已獲立法會財務委員會通過撥款，希望市民能藉公司繼續經營保存工作機會，政府亦會使用儲備適時推出措施，支援經濟。

議員鄭泳舜對羅致光的回答表示十分失望，批評政府只顧保企業，不創造新職位。鄭指，業界向他透露餐飲業最新的失業率不包括臨時工及「炒散」，相信真實失業率比政府數字更高。羅表示失業人數太多，已高達12萬，而現有公務員職位只有18萬，若然要創造更多職位，需要再將議案提交立法會討論，政府認為最有效的方法是撐企業保就業。

另一議員陳凱欣則詢問羅有何方法幫助餐飲業的失業人士，羅指再培訓局會為失業人士提供增值計劃，培訓課程亦特別針對有需要的行業，市民可透過短暫訓練課程增值自己，協助他們日後找工作，每月最多可得4000港元補貼。