醫管局因人手不足錄14億元盈餘　管理層年薪繼續加

醫院管理局今日(18日)公布2018-19年度的年報，連續兩年錄得虧損後，該年度終於轉虧為盈，年內錄得14億港元盈餘。醫管局解釋，有盈餘的原因主要來自人手不足而未能填補的空缺，該款項已撥入收入儲備，用作長遠財政規劃。而醫管局的收入儲備亦由上一年度的14億港元增至29億港元。

醫管局年報顯示，該年度的總支出多達697億港元，按年增加8.6%，佔支出最大比例的是員工成本開支，其次是藥物與醫療物品及設備。該局的「壞帳」錄得4923萬港元，較上一年度錄得的「壞帳」5518萬港元收窄。

醫管局主要管理層的年薪亦增加，最高薪的是剛退休的時任行政總裁梁栢賢，年薪高達626.1萬港元，較上一年度增24.3萬港元。其次是港島東聯網總監陸志聰，年薪由533.5萬增至555萬港元。九龍中聯網總監盧志遠亦加薪21.6萬港元至555萬港元。新界東聯網總監羅思偉及九龍東聯網總監譚錦添的年薪分別是512.7萬港元及507.6萬港元。

年報總結該年度的服務診症人次，自公立醫院急症室收費兩年前起由100港元增加至180港元後，急症室求診人次按年遞減，由上一年度的219萬求診人次減至216萬人次。第三類別的非緊急求診個案亦輕微下跌，由74.91萬人次下跌至74.86萬人次。