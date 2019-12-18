圖走私7.2公斤冰毒　2港男峇里島被捕

印尼海關部門周三（18日）在峇里島登巴薩高調舉行記者會，宣布近期偵破多宗走私毒品到當地的案件，先後拘捕6名外籍男女，包括2名香港男子；涉案港人被指合共走私7.2公斤冰毒。根據印尼法律，走私毒品有時可判處死刑。

被捕人士當天穿上橙色囚衣現身記者會，印尼海關部門發言人表示，一眾疑犯都是在峇里島機場入境時被揭發藏毒被捕。本月4日，一名入境的香港男子被搜出行李有3.2公斤冰毒；一周後，海關人員發現一名19歲香港男子的行李內有寵物糧食，惟檢查後發現原來包着4公斤冰毒。當局沒有披露二人由何處飛往印尼。

此外，一名瑞士男子上月4日因行李有30.04克大麻而被捕，而2日後一名泰國男子因內褲藏有17.76克大麻而落網；上月14日，海關人員在一名新加坡女子的護照內，發現0.35克可卡因；至上月底，一名帶有77.26克冰毒的智利男子被捕。

印尼以嚴刑對付走私及販賣毒品罪行的犯人，今年5月，一名法國人因走私3公斤搖頭丸被判死刑，其後最高法院改判他入獄19年。此外，2名泰國人因走私1公斤冰毒，上月被判入獄16年。