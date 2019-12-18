未來10年擬供應43萬單位　較上年度目標少2萬

運輸及房屋局今(18日)公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年即2020/21至2029/30年度的總房屋供應目標為43萬個單位，較上一年度公布的供應目標少2萬。公私營房屋比例維持七三比，公營房屋佔30.1萬個，私營房屋則佔12.9萬個。

「公屋/綠置居」供應目標未來10年為21萬個，較去年減少1萬個，其餘資助出售單位供應目標為9.1萬個，較去年減少4000個。私樓方面，私營房屋未來10年供應目標較去年公布大幅減少6000個。但根據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場預計供應量約為9.3萬個單位。

政府過往一直聲稱積極物色房屋用地，但最新估算覓得的土地在2020/21至2029/30年只有27.2萬個單位，距離目標尚欠2.9萬個。

運房局解釋指，10年總房屋供應目標數字下降，因為政府統計處根據其最新家庭住戶推算而獨立評估的住戶數目淨增長有所下跌，以及在參考差餉物業估價署的相關數據後推算的私營房屋空置量調整有所收窄。