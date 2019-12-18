粉嶺公路九巴疑避切線泥頭車撞樹　6死39傷

【19：55】九巴主席梁乃鵬對意外感難過，對傷者及死者家屬致以慰問。九巴安全總監關智偉則稱，涉事車長56歲，入職18年，9月通過驗身，昨日為休假日，相信事件不涉及人手不足。車長於2017年曾發生輕微事故，當時在車廠倒車時發生碰撞。而涉事巴士車齡5年，驗車合格，將進行內部調查，之後會將報告交警方，暫未確定事故原因。

【19：00】運輸署稱十分關注意外並深感難過，對傷者及死傷者家屬表示慰問，署方已即時聯絡九巴了解事故，及已要求盡快提交意外報告並作出跟進。據了解，警方會作出全面調查，包括扣留涉事巴士作詳細車輛檢驗，署方會繼續與警方緊密聯繫，了解結果，並作適當跟進。

【18：25】再有1人不治，包括3男3女，另有39人受傷。

【18：00】截至下午5時40分，1名傷者送到威爾斯醫院，10人在北區醫院，10人在博愛醫院，另有10人被送往那打素醫院。據了解，其中一名年約60歲的女死者被送到北區醫院後搶救無效，她是在車底被救出。

【17：50】現場消息指，事發時有泥頭車突然切線，肇事車長扭軚閃避，結果巴士不幸撞樹釀成慘劇，期間肇事車長曾經暈倒。消息又指，肇事姓文車長原本是來往上水至中環香港站的九巴373號路線的「掛牌車長」，即主要負責駕駛該路線，其今早6時54分開工，駕駛373號路線，然後應九巴車務配派要求，改為駕駛其他路線，包括來往上水至沙頭角的78K路線、以及事發的978號路線，而今日下午3時01分，他駕駛肇事巴士由灣仔總站出發，原本到達粉嶺華明總站後便下班，但途中卻遇上意外。

【17：32】九巴表示，一輛978路線巴士在粉嶺公路往上水方向，近寶石湖路迴旋處發生交通意外。根據初步消息指，有多名巴士乘客受傷送院治理，有乘客不幸身亡。九巴十分關注事件，已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者，並會配合警方調查意外原因。

九巴對此交通意外非常難過，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，會向他們提供適切協助。醫管局表示，當局已啟動重大事故控制中心，亦已派員到場協助分流。

【17：29】據知再有一名乘客死亡，即先後共5人不治，包括3男2女。

【17：17】4名乘客證實死亡，另有1人傷勢嚴重，另有32人傷。

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粉嶺公路發生嚴重交通意外，今午(18日)4時許，一輛九巴978線沿上址東行駛至近松柏塱時，撞到路旁一棵大樹，上層左邊車身被劏開，有乘客被拋出車外，據報現場逾40人受傷，其中3人傷勢嚴重，救援人員正在現場拯救。其中一名被拋飛重創的女乘客已被送院搶救。

現場所見，有2名乘客被困在上層待援，疑似失去意識，有人頭部擱在車身邊緣，鮮血向下流。路旁已設置臨時停屍間。消防坍塌搜救專隊及聖約翰救傷隊已到場協助救援。

據了解，肇事巴士車長姓文(56歲)，約於2002年入職九巴，是九巴資深車長，而事發路線是978號路線，來往灣仔北至粉嶺華明，肇事巴士車牌為TA6723，轄屬九巴上水車廠。消息指，肇事車長原本並非駕駛該路線，事發時是應九巴車務配派要求駕駛該路線。