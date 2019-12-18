資料庫：嚴重意外頻生　去年大埔車禍釀19死

粉嶺公路發生嚴重交通意外，巴士撞到路旁一棵大樹後車身上層嚴重毀爛，有人被拋出車外，現場傷亡未明。香港近年嚴重交通意外頻生，最嚴重要數發生於去年2月的大埔公路九巴翻側意外，當時造成19人死亡，是香港歷來第二傷亡最慘重的車禍。

去年2月10日，一輛由沙田馬場開往大埔的九巴，駛經大埔公路大埔滘段經樟樹灘與松仔園一個右彎時，疑失控剷向巴士站再翻側，多人被拋出及壓在車底，巴士內外「人疊人」，造成19死66傷，是香港15年來造成最重大傷亡的交通意外。案中車長被控19項誤殺罪，以及18項危險駕駛引致他人嚴重傷害。

近年巴士嚴重事故不斷，2017年9月22日，一名疑提早返工「頂更」的車長，駕駛E21A線雙層城巴至長沙灣道及欽州街交界的交通黑點時，前方的士因轉燈停下，惟城巴疑收掣不及撞向車尾，繼而扭向左方失控衝上行人路，上層遭大廈石屎簷篷劏開，上層女乘客慘遭變形的座位夾死，被壓車底的2名男途人面色發黑，送院後返魂乏術，事故造成3死30傷。

此外，2017年1月14日，城巴681線雙層巴士由馬鞍山駛向中環，途經鯉魚門道港鐵藍田站對開時失控，右車身剷上路中分隔石壆「斜台」離地，車身向斜飆前20米後，剷向左邊行人路後翻側，上下層乘客「人疊人」全部浴血，其中一對坐於上層夫婦，妻死夫傷，事故中另造成17名乘客和司機受傷。