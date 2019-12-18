修例風波：泛民動議查6.12　李家超稱不必要冀議員反對

反修例示威風波持續半年，不少立法會議員均就事件提出議員議案，立法會今(18日)就6月12日立法會外警察與示威者的衝突事件進行合併辯論。當中包括議員尹兆堅和譚文豪根據《立法會(權力及特權)條例》動議委任專責委員會調查事件，議員郭家麒根據《基本法》第73條第(5)項及第(10)項動議，傳召警務處處長於本議案通過後的最早一次立法會會議席前就事件作證。

尹兆堅表示是次動議是追究警暴的開始，直言6.12事件需要追究，警隊和官員涉嫌違法，不可放過他們的政治責任。譚文豪指，根據日內瓦指引，橡膠子彈不可射入人群中或者連續發射，催淚彈亦不能在沒有出口的地方發放，而警方當日在中信中心外發放催淚彈，險造成人踩人意外。譚又提到警員在長達半年的時間沒有佩戴委任證，違反警察通例，目無法紀。

郭家麒則指警方言語侮辱牧師和記者，有議員嘗試與警方交涉，希望警方給正在離開的示威者一點時間時，警察反稱如果議員不讓開會揮打議員。郭家麒認為沒有制度暴力，就不會有如此多市民上街抗爭。

保安局局長李家超認為，這3個議案都是不必要，稱警方有法定責任維持公共安全，在使用武力方面有嚴格指引，當執法目的達到，警方會停止使用武力。李稱政府對6.12示威並無定性，只是用暴動來形容部分人士的行為，並不影響被告暴動罪行人士的司法程序。

針對警方侮辱傳媒，李表示理解傳媒和警方在示威場地各有責任，警方會盡力協助傳媒工作，呼籲傳媒帶備記者證或穿着反光背心。李又指前線警務人員佩戴面罩是為了保護人身安全，便衣警員會在不影響工作情況下向市民透露身份。李又稱，監警會正積極審視半年以來的示威衝突事件，並已與警方進行多次會議，懇請立法會議員反對議案。

議員陳淑莊則提到，因為等不到政府成立獨立調查委員會，立法會更有責任徹查真相。陳續稱，除了警方和政府，建制派議員亦需負責任，特别批評主席梁君彥要到晚上6時許才宣布當日不開會，認為若更早宣布，局面未必會發展到如今局面。