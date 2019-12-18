衞生防護中心3日錄46宗猩紅熱 　料未來數月仍活躍

衞生署衞生防護中心今日(18日)指出，鑑於猩紅熱於過去數周轉趨活躍並預計活躍程度在隨後數月將維持在較高水平，中心呼籲家長、學校和院舍及醫護人員提高警覺，預防感染。

據中心的監測數據顯示，猩紅熱個案於過去數周有所上升，由上月17日至23日一周的16宗，增至其後兩周分別約40宗，到本月8日至14日一周再進一步上升至78宗。在本周的首3天(截至12月17日)，已錄得46宗個案。至於學校和院舍的猩紅熱爆發個案，截至昨日(17日)，今個月錄得7宗，涉及共18名兒童。

中心今年首11個月共接獲1351宗猩紅熱呈報個案，涉及776男和575女，年齡介乎於5個月大至64歲(中位數為6歲)，大部分(1250人，92.5%)為10歲或以下兒童。大部分個案病情較輕，當中425人(31.5%)需入院治療，包括2宗需入住深切治療部的個案。在2019年，至今出現1宗死亡個案。中心發言人表示，猩紅熱可透過飛沫或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而傳播，兒童最易受感染。