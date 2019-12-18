習近平10年間3度訪澳門　曾強調「辦法比困難多」

中國國家主席習近平周三（18日）赴澳門視察，及出席澳門回歸20周年慶祝活動。內地官媒同日發表「習近平和澳門的故事」的文章，回顧其在過去10年間來訪的故事。文章指出，過往考察當中可見習近平的一言一行，反映其關注澳門的點滴變化，包括在金融危機時曾強調「辦法總比困難多」。

2009年澳門回歸10周年，正值國際金融危機的關鍵時刻；時任國家副主席習近平到澳門考察，與各界人士、居民交流，實地了解經濟及民生狀況。他更前往普通居民家探訪，詢問生活、工作情況。

習近平在特區政府的歡迎晚宴上，就金融危機頻繁使用「信心」的字詞，希望各界人士堅定信心迎難而上，同舟共濟化危為機；亦了解市民對金融危機衝擊和影響的感受，鼓勵各界增強戰勝困難的信心，強調「只要精神不滑坡，辦法總比困難多」，中央必然支持澳門渡過難關。

至2014年澳門迎來回歸15周年，習近平以國家主席的身份到訪澳門。習近平在第四屆政府就職典禮上，強調在新的歷史起點上，要鞏固澳門的經濟和社會發展，為長期繁榮穩打下更為堅實的基礎，「只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，桌子上也可以唱大戲」。

習近平當時走訪市民居所，到訪澳門最大的公共房屋項目石排灣，了解當地的發展變化。他細問每個家庭的狀況，包括收入、家庭人數、工作等。習近平事後更將該次走訪比喻為「推開了一扇窗戶」，感受到澳門「小城故事多、充滿喜和樂」的和諧氛圍。

此外，習近平數年前曾到訪澳門大學橫琴校區參觀、與澳門青少年會面，強調「澳門青少年是澳門的希望」，也關乎澳門和中國的未來，並強調青少年是教育培養的重要性，「要高度重視和關心愛護青年一代，為他們成長、成才、成功創造良好條件」。

官媒文章最後指出，習近平在澳門考察的一言一行，表露對其牽之掛之的一角；又指每次會見來京述職的澳門特別行政區行政長官時，都會肯定澳門政府的工作成果，提及澳門發生的可喜變化，並對澳門的未來發展提出期望。