政Whats噏：張超雄知法犯法　認違泊食牛肉乾

雖然香港停車場嘅車位同泊車咪錶位供應有限，但都唔代表車主可以四周圍亂咁泊車，立法會議員張超雄竟然知法犯法。有讀者爆料話尋晚(17日)8點半至9點期間，喺海怡半島海怡路目擊張超雄違例泊車，讀者話張超雄一個人將架車泊喺海怡半島第4期行人路上面，鎖完車之後就走咗。

讀者話海怡半島嘅違泊問題近排好嚴重，想投訴好耐，唔明點解家住海怡半島第3期嘅張超雄唔泊架車喺嗰邊，反而要泊喺第4期嘅行人路到。讀者批評張超雄嘅行為不負責任同自私，又話已經就事件報警，將相關資料提供畀警方。

我哋向警方查詢，警方回覆話尋晚接獲市民報案，話有一架私家車喺港鐵海怡半島站外嘅行人路違例泊車，發現有3架私家車違例停泊，分別向呢3架私家車車主發出「定額罰款通知書」。

至於當事人張超雄，佢直接向記者直認違泊同食「牛肉乾」一事，佢話尋晚要去嗰頭探一位參與反修例運動嘅抗爭者，真係搵唔到車位所以先泊上行人路，直到今朝先揸走架車。再問畀警察抄咗牌下次，仲會唔會違泊呢？張超雄就認衰，話唔會喇！

老實講，張超雄違泊唔係幾個鐘，而係泊足成晚咁耐，確實好離譜！