美國眾議院通過彈劾特朗普　參院下月展開審訊

美國眾議院周三（18日）辯論兩項針對總統特朗普的彈劾條款，全院當晚8時許（香港時間周四早上9時許）表決通過濫用職權及妨礙國會調查的指控，令特朗普成為美國史上第3位被彈劾的總統；參議院下月初將展開彈劾審訊。白宮斥這是美國政治史上最恥辱的一章。

東岸時間早上9時左右，共和黨議員在眾議院會議開始時，立即採取拖延戰術，首先提出休會動議，再動議指摘民主黨議員違反議事規則。兩項動議先後被否決，但正式辯論已被阻延一個小時才開始。到中午12時左右，辯論規程以228對197票獲得通過，彈劾條款的辯論隨後正式開始。

眾議院議長佩洛西開宗明義表示，特朗普是美國民主的持續威脅，他的所作所為使眾議院在別無他法之下提出彈劾。彈劾條款辯論進行約4小時後，總統顧問康韋在白宮會見記者，她稱特朗普正在監察着辯論進行，但同時亦已安排好了很多其他事務，又指特朗普不會將彈劾視為污點。

辯論結束後隨即表決，濫用職權的指控首先以230票贊成、197票反對通過，其中有2名民主黨議員投反對票；妨礙國會調查的指控亦以229票贊成、198票反對通過，其中有3名民主黨議員投反對票。佩洛西形容，這是「對憲法來說美好的一天，對美國來說悲傷的一天」。特朗普將在參議院面臨審訊，但由於參議院由共和黨控制，料他不會被彈劾下台。

白宮在眾議院通過彈劾後發表聲明，稱「這是我國政治史上最恥辱的一頁」，指控民主黨在沒有得到共和黨議員任何一票、沒有證明任何不當行為下，在眾議院推動通過不合理的條款。聲明重申特朗普沒有犯錯，民主黨選擇繼續這黨派偏見，「這些小動作反映民主黨已看不見國家的需要」，強調此舉不會影響明年的大選。

特朗普彈劾案源於他被指扣起對烏克蘭的軍事援助，以向該國總統澤連斯基施壓，調查民主黨總統參選人、前副總統拜登及其子亨特。有線電視新聞網絡記者阿科斯塔問康韋，特朗普有否期望過自己對烏克蘭所做的是別的事，康韋答道：「沒有。如你所知，他總會被彈劾的。」

彈劾案在眾議院過關後，下一步提交參議院審理。參議院將在最高法院首席大法官督導下展開審訊，一批眾議員扮演檢察官角色，參議員則充當陪審團；如果有至少三分之二的參議員認為特朗普有罪，他便會被解除職務，由副總統彭斯接替他的職務。