九巴車禍：車長涉危駕被捕　重案組跟進

警員一字排開搜證。(袁以諾攝)

警方正調查昨日(18日)粉嶺公路發生的致命交通意外，意外中3名男子及3名女子死亡，22名男子及17名女子受傷。案發於昨日下午約4時20分，一名56歲姓文男子駕駛一輛巴士沿粉嶺公路往上水方向行駛，當駛至近松柏塱懷疑失控撞向防撞欄及樹。

意外中，3名分別姓蘇、姓陳、姓張及2名分別姓楊及姓鄭女乘客(年齡介乎31至55歲)，於現場被證實死亡。一名59歲姓王女乘客則嚴重受傷，昏迷被送往北區醫院治理，其後於下午5時22分被證實死亡。

此外，該名56歲巴士男司機及39名男女乘客(年齡介乎3至74歲)亦在意外中受傷。他們分別被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院、北區醫院、博愛醫院及屯門醫院治理。

涉事56歲男巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，已被扣留調查。新界北總區重案組正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供請與調查人員聯絡。

另外，社會福利署粉嶺感化及社會服務令辦事處一名二級工人，昨日完成送遞文件工作後，乘搭巴士返回辦事處時，因巴士在粉嶺公路發生意外而不幸身亡。社會對此深感悲痛，會盡力為死者家人提供協助。