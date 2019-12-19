東方日報A1：龍駕鏡海　澳門回歸20周年　習近平親臨主禮

澳門回歸二十周年，龍駕鏡海，騰飛長虹，國家主席習近平昨日下午四時許乘專機抵達澳門，展開訪澳三天行程，包括明日出席慶祝澳門回歸二十周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，隨後會見澳門特別行政區新任行政、立法及司法官員。習近平於機場發表講話，指澳門回歸祖國二十年，取得成就和進步令人自豪，祖國人民、中央政府都感自豪。而澳門認真貫徹一國兩制方針，取得的經驗和具有的特色值得總結，他表明澳門未來發展美好的藍圖，需要大家共同描繪，未來數天行程，他願與澳門各界人士就共同關心問題多多交流。

習近平和夫人彭麗媛昨日下午四時許，乘專機抵達澳門國際機場，陪同習近平訪澳的中央代表團成員包括中央辦公廳主任丁薛祥、全國人大常委會副委員長王晨、中央軍委副主席張又俠、國務委員兼外長王毅等人。

習近平於機場停機坪發表講話，指很高興能夠再次來到美麗的澳門，形容對澳門並不陌生，在二○○○年六月，就是澳門特區成立不到半年的時候，就曾來澳門訪問，之後也多次到澳門，最近一次是五年前，也就是澳門回歸祖國十五周年之時，他赴澳出席慶祝活動。

現在是澳門回歸二十周年，習近平表示對再次來到澳門感到非常高興，又指「今年十月，我們隆重地慶祝中華人民共和國成立七十周年，澳門回歸祖國廿周年，也是全國人民關心的又一件大事」，他代表中央政府和祖國各族人民，向澳門同胞致以熱烈的祝賀和美好祝願。

習近平指出澳門回歸祖國二十年，取得的成就和進步令人自豪，祖國人民、中央政府也都感自豪，並指澳門認真貫徹一國兩制方針，取得的經驗和具有的特色值得總結，而澳門未來發展美好的藍圖，需要我們共同去描繪，「我在接下來的幾天行程裏，我願與澳門各界人士，就我們共同關心的問題多多交流」。習近平發表講話後隨即登上專車，車隊經過之處均有警員在場戒備，並於十多分鐘後抵達下榻的新竹苑。

今日繼續訪澳行程的習近平，將會見澳門特別行政區現屆官員及各界人士，並於傍晚出席由特區政府所設的歡迎晚宴及慶祝澳門回歸祖國二十周年文藝晚會。明日澳門回歸二十周年正日，習近平訪澳最後一天行程會上演「重頭戲」，主持新一屆政府就職典禮，隨後會見澳門特別行政區新任行政、立法及司法官員，同日下午完成行程後離開澳門。

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