騰飛長虹　習近平10年來第三度訪澳門　人行即放寬每日匯款至8萬

國家主席習近平周三（18日）時隔五年後再赴澳門視察，中國人民銀行隨即公布惠澳政策，宣布國務院批准進一步便利澳門個人人民幣跨境匯款業務。內地官媒同日發表《習近平和澳門的故事》文章，回顧其在過去十年間訪澳故事。文章指出過往考察當中可見習近平一言一行，反映其關注澳門點滴變化，包括在金融危機時強調「辦法總比困難多」。

中國人民銀行指出，澳門居民個人每人每天向內地人民幣同名帳戶匯款限額由五萬元（約五萬五千港元），提高至八萬元（約八萬九千港元），形容提高澳門居民有關匯款限額，有利於滿足澳門居民人民幣結算需求，便利澳門與內地經貿和人員往來。中國人民銀行將繼續支持澳門經濟、貿易、投資，以及人民幣業務的發展。

官媒文章指，二○○九年澳門回歸十周年，正值國際金融危機的關鍵時刻；時任國家副主席習近平到澳門考察，與各界人士、居民交流，實地了解經濟及民生狀況。他更前往普通民居探訪，詢問生活及工作情況。習近平在特區政府歡迎晚宴上，就金融危機頻繁使用「信心」的字詞，希望各界人士堅定信心迎難而上，同舟共濟化危為機；亦了解市民對金融危機衝擊和影響的感受，鼓勵各界增強戰勝困難的信心，強調「只要精神不滑坡，辦法總比困難多」，中央必然支持澳門渡過難關。

至二○一四年澳門迎來回歸十五周年，習近平以國家主席身份到訪澳門。習近平在第四屆政府就職典禮上，強調在新的歷史起點上，要鞏固澳門的經濟和社會發展，為長期繁榮穩定打下更為堅實基礎，「只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，桌子上也可以唱大戲」。

習近平當時走訪市民居所，到訪澳門最大的公共房屋項目石排灣，了解當地發展變化。他細問每個家庭的狀況，包括收入、家庭人數和工作等。習近平事後更將該次走訪比喻為「推開了一扇窗戶」，感受到澳門「小城故事多、充滿喜和樂」的和諧氛圍。

習近平數年前曾到訪澳門大學橫琴校區參觀、與澳門青少年會面，強調「澳門青少年是澳門的希望」，也關乎澳門和中國的未來，並強調青少年是教育培養的重要性，「要高度重視和關心愛護青年一代，為他們成長、成才、成功創造良好條件」。文章指出，習近平在澳門考察的一言一行，表露對其牽之掛之的一角；又指每次會見來京述職的澳門特別行政區行政長官時，都會肯定澳門政府的工作成果，提及澳門發生的可喜變化，並對澳門未來發展提出期望。