大欖首現逾千斑蝶　環團重點跟進研究

斑蝶過去5年幾乎在港絕跡，不過，環保協進會鳳園蝴蝶保育區職員本月初考察時卻有兩項新發現，是首次在大欖郊野公園發現逾千隻斑蝶聚集過冬，牠們的聚集狀況亦由過往多聚集在茂密樹林中，改為停留在樹幹上及幼枝葉片底下休息避寒風及雨水，這些全新發現對標記斑蝶普查研究十分重要。

環保協進會自2016年起舉辦華南地區香港越冬斑蝶標放普查研究，是香港首個重點研究越冬斑蝶計劃。該會總幹事邱榮光表示，近五年冬天，每年只發現百多隻斑蝶，未知是地球暖化抑或生態破壞令牠們不到香港，需再普查監察。

然而，該會職員本月5日在大欖郊野公園錄得1100隻斑蝶聚集越冬，數目之多是近年少見，當中絕大部分品種為藍點紫斑蝶及幻紫斑蝶，發現地點亦有別於過往有記錄的屯門小冷水堆填區、深水灣及城門郊野公園等地點。該會會將大欖納入研究重點調查地點進行持續監察；另同日亦在深水灣發現八百隻斑蝶。

邱指，斑蝶有3至6個月壽命，比一般蝴蝶兩星期壽命長，牠們過冬遷移路線是由內地飛到南方，香港是中途站，2011年及2013年本港曾發現從日本飛到港的大絹斑蝶，情況罕見，有助進一步了解越冬遷飛的習性及路線，亦確實部分斑蝶有停留香港過冬的特性，對生態及保育極具意義。

該會職員及受訓義工每年會在各個斑蝶聚集地方考察及標記和記錄斑蝶，市民如發現已標記的斑蝶時，可拍攝翅榜上的號碼，連同發現日期、時間及地點，電郵至該會fungyuenbutterfly@gmail.com，協助制定長遠蝴蝶保育措施及政策。