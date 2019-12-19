浸大研步態分析儀　防長者跌傷

若一個人步行時姿態搖搖晃晃，可能是長短腳、腳痛或腰痛等問題引致 ，浸會大學物理系客席教授張大健的團隊，以兩年多時間改良全港首個「步固智能防跌系統」，配合步態分析儀，當用戶戴上裝有晶片的感應系統，並用5分鐘完成3個步驟，包括站着不動、走路及坐低起身，就能獲得分析報告，並供醫護人員參考，可預防長者跌傷。

張表示，老年人擔心患上「三高」之外，亦擔心患上「另一高」，就是跌倒風險高；而三高各有指標，但跌倒則沒有。本港65歲或以上的長者，5人中有1人會有跌倒風險，長者跌倒的後果可大可小，因此期望以有效方法測量長者平衡力、步態、下肢力量及跌倒風險，減少他們跌傷的機會。

張的團隊約在兩年前成功研發出便攜式步態分析儀，及身體平衡計兩個儀器，前者可以分析使用者的步態，約有一部手機的重量，後者則可估計平衡力。團隊期後進一步改善儀器，將功能合二為一，變成一條重量只有32克的腰帶。

張的學生、現為上述產品所屬公司的總裁徐宏元指，用戶輸入基本資料如身高、體重及年齡等，然後戴上腰帶及進行3個步驟，包括開眼及閉眼在原地站穩30秒、步行20至30步，以及30秒內於椅子上不斷坐低和起身。數分鐘後，腰帶連上的雲端系統及智能分析，得出報告。

徐續指，報告會簡單以紅、黃、綠3色標示用戶的情況，其中綠色標示為良好，報告亦有更詳細資料，例如步行時力量的分布，平衡力數據等等，供醫療相關人士，如物理治療師等進行分析，為病人進行預防或治療。

張補充指，報告可顯示用戶步行時的力量分布，例如痛症患者會以步態去遷就，以盡量減少痛處受力，步行時使用的力量及步速較不平均，可了解及分析他們是有痛症，甚至有長、短腳及扁平足等情況。

張憑上述研發在本月4日至6日舉行的「亞洲發明展覽會─香港」獲得金獎及最高榮譽獎，張同時以另一研發「內燃動機性能的診斷」獲得銀獎。