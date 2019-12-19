探射燈：肉價貴基層生活苦　食急凍肉買特價餸

新鮮豬肉價格高企，香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，本地活豬逾90%由內地入口，現時每日約有1500隻活豬進口，與非洲豬瘟爆發前，每日入口近4000隻比較，跌幅逾60%；目前每擔豬售價約3000多港元，較以往約1500港元升約1倍；而鮮豬肉成本價每斤約70港元，計及舖租及人工等，「上枱」零售價每斤約百元。

豬價貴，基層生活更叫苦。香港社區組織協會幹事施麗珊指出，基層家庭為節省開支，甚少購買新鮮豬肉進食，多以冰鮮或雪藏肉替代，甚至減少進食肉類，亦會選擇在特價時段才購買餸菜，或為「慳錢」前往有食物派發的講座或嘉年華會，取熟食或乾糧；或靠慈善團體派發食物接濟。

去年有組織發表調查，指216名居於深水埗、油尖旺及屯門區等低收入家庭或食物領取者的兒童中，大部分吃不夠肉類、五穀及蔬菜，逾半學童也吃不夠水果及奶。受訪家庭為減省開支，會選擇質素較差的食物、多菜少肉，或以急凍肉代新鮮肉；更有家庭因「唔夠錢」，要小朋友捱餓、「食少餐」甚至「唔食飯一日」。

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