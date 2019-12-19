探射燈：售價平半　鮮殼掩飾　冰鮮肉魚目混「豬」

內地爆發非洲豬瘟，供港活豬減少，加上臨近年尾大時大節，豬肉零售價持續上漲，但部分肉檔豬肉售價平近一半。東網揭發元朗有新鮮豬肉檔鬼祟輸入大量泰國冰鮮豬肉，每晚解凍後出售；同街另有肉檔職員從雪櫃取出排骨出售。行內人士踢爆冰鮮豬肉成本是新鮮的3分1，80%同行每日購入小量新鮮豬殼，混入冰鮮豬肉出售，涉違反《商品說明條例》及新鮮糧食店牌照規定。立法會議員斥部門執法不嚴，置市民健康於不顧。

日前下午4時，東網記者在裕景坊目擊一輛冷凍車駛至，跟車工人隨即拆貨，然後將貨物運送到元朗新街一間豬肉檔。貨物包裝上標示為冰鮮豬肉，由泰國空運抵港，肉檔職員接收後推入店內疊起；該店外掛有「本店出售新鮮豬肉」牌。翌日清晨，記者再到該店，發現掛起的豬肉仍滴水，地上亦有血水。記者稱要買新鮮「梅頭」，職員即說：「平啲畀你，48蚊斤，保證新鮮。」相比同區有肉檔出售新鮮梅頭每斤約100港元，其售價只約一半。

元朗新街上有6間豬肉檔同以平價招徠。每日早上8時，不少店舖均已將豬肉斬好分類待售，惟豬肉普遍較白，部分以白布墊底，染有血水。另一間領有新鮮糧食店牌照的肉檔，有職員將盒裝排骨從雪櫃取出解凍，而該店地上同時放有新鮮豬殼。另一肉檔職員則從雪櫃取出多個白色布袋放置地上，疑讓袋中豬肉解凍。

記者在上址一間豬肉檔，以16港元購入半斤梅頭，以溫度計量度豬肉溫度約為攝氏20度。香港豬肉行總商會理事長許偉堅檢視該塊豬肉後，直指肥肉已失去光澤和拉力，色澤暗啞，斷言是冰鮮肉。他強調一分錢一分貨，建議市民購買前需多留意。

有行內人士不諱言，達80%持新鮮糧食牌的肉檔混入冰鮮豬肉出售，「佢哋會入一隻、半隻豬殼，因為有單，食環查嘅時候可以出示。」他指泰國冰鮮豬每斤來貨價只約20多港元，成本是新鮮豬肉3分1。另一名行內人士亦指，新鮮豬肉價格持續上升，有人遂混入冰鮮豬肉減低成本增強競爭力。

立法會議員何俊賢指，部分無良肉販甚至將冰鮮肉與新鮮肉「睇齊」，每斤賣近百元，或以割價傾銷搶客。他批評部門執法不嚴及態度被動，促加強抽查及執法，又建議增加入口活豬途徑。

食環署發言人表示，持新鮮糧食牌照處所不得同時售賣冷凍豬肉，除非冷凍豬肉是經預先包裝。該署曾派員往元朗新街巡查，未有發現有將冰鮮或雪藏肉冒充新鮮肉出售；惟發現有2個處所未持有新鮮糧食牌照違規經營，將向有關人士提出檢控。過去3年，有一個新鮮糧食店牌照因持牌人違反有關規定而被取消。

海關發言人指，2016年至今，共接獲26宗有關冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售的舉報，13宗經初步調查後未有足夠證據證明違例，而餘下13宗正在調查中。

記者向運入冰鮮豬肉的肉檔求證，職員否認其事，堅稱店內只售新鮮豬肉。另一肉檔職員則指老闆不在，「我唔知，我打工啫。」另有肉檔職員否認將冰鮮豬充新鮮豬出售，更「篤爆」指整條街只有2檔賣「真嘢」，該店是其中1間。

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