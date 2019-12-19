網民熱話：考牌車跑車相撞　網民好奇「條數點計？」

考牌「肥佬」經常出現，但如果考牌期間遇上交通意外，不單止「肥佬」，更有機會負上法律責任。近日有網民在何文田就拍到一張照片，照片中一架正進行駕駛考試的私家車與名貴跑車發生碰撞。至於誰人要承擔箇中責任及賠償，就引起網民一番爭論。

網民從Facebook專頁「Hong Kong CarCam」轉載照片，又貼文稱「肥咗係其次...」「唔知個考官有咩感受呢？」現場是何文田公主道，照片所見，一架掛上正進行駕駛考試告示的黑色私家車與前面一架白色跑車相撞，估計是考牌司機及考官都已落車了解情況。

網民對考牌司機的遭遇大表同情，形容意外是「多麼痛的領悟」、「大鑊了」、「心情應該好沉重」，相信考牌司機不止「肥佬」，更可能涉及賠償。不過有網民認為除了考牌司機，考官亦有責任在意外前作出相應行動，「考官瞓咗覺」，「無用師傅brake」，甚至建議考官「重考考官牌」。

執業大律師陸偉雄指出，如證實考牌車引發意外，跑車要追討賠償，可循民事程序向考牌司機、考官甚至政府索償，但最終向哪一方追討，就要視乎過程中是考牌司機還是考官出錯。若證實考牌司機出錯，例如沒有聽從考官指令，司機雖未領牌，亦有機會被禁止獲取正式駕駛執照1至2年，並需作出賠償。相反如果考官出錯，考官及政府雙方有機會被索賠。

網民有話說：

Wing Ho：咁樣係入考官數定學神數？

Po Lam Choi：呢餐飽了

Ka Ho Chiu：有無搞錯呀！揸跑車畀學神追撞

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