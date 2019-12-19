九巴車禍：運輸署1年內檢討全部巴士路線風險

一輛長途雙層九巴昨午(18日)在粉嶺公路發生奪命車禍，最少6人死亡。運輸署助理署長黃志光今早(19日)出席電台節目表示，已要求九巴盡快完成意外調查報告，署方會跟進。他又指涉事巴士路線過往無接獲任何風險評估報告的意見，署方會與巴士公司在一年內完成全部路線風險評估，巴士公司會定期檢視需要車長特別注意的路況，包括路邊樹木等。

黃稱，現時全港有6000多部巴士，期望明年1100部巴士能配備安全帶，3年內在大部分巴士可以完成配置。

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌在另一電台節目建議巴士加裝行車紀錄儀，錄影車廂內外情況。現行舊巴士需逐批加裝行車安全設施，相信立法會最快明年2月才可跟進巴士行車安全議題，包括落實45項安全建議、巴士裝安全帶及加設車上攝錄設置等。他又指當局應該做好樹木管理，跟進路邊樹木修剪和種植樹種等，減少高速公路旁有大樹傾斜或脆弱易塌下等情況。

議員田北辰認為香港車路較狹窄，巴士應加強防撞能力及進行模擬測試，政府可作補貼來避免車費過高。他提到在大型巴士傷亡事故中有上層乘客被拋出車外，現時政府立法規定小巴乘客戴安全帶，又不准站立，質疑沒有相類法例規管巴士乘客。