民主派斥李家超無恥　政府612誤判民情無力管治

保安局局長李家超被批評厚顏無恥，又被罵是狗官。(陳德賢攝)

修例風波持續半年，有立法會議員就風波引發的示威衝突提出多項議員議案。立法會今早(19日)復會，繼續就6月12日在立法會外警察與示威者的衡突事件進行合併辯論，包括議員尹兆堅和譚文豪根據《立法會(權力及特權)條例》動議委任專責委員會調查，郭家麒根據《基本法》第73條第(5)項及第(10)項動議，傳召警務處處長於本議案通過後的最早一次立法會會議席前就事件作證。

議員林卓廷表示，當日立法會有過萬人包圍，認為是官迫民反，明顯是市民高度不信任政府，又批評政府未有及時撤回修例，及遏止警方濫用武力。鄭松泰認為612事件是政府高層的責任，批評政府誤判民情，無能力管治香港，又指不單止要調查612事件，而要調查整場風波，當日在中信大廈險釀人踩人事件，民主派當時不應在通道上搭建舞台。

議員許智峯稱保安局局長李家超厚顏無恥，又斥其為狗官，指律政司司長鄭若驊亦無差，斥特首沒有請辭，形容林鄭「死要面」，並指高官問責制蕩然無存。他又質疑主持會議的立法會主席梁君彥有利益衝突，建議問責議會及制度。

議員陸頌雄稱飲食業失業率達6.2%、11月訪港旅客較去年同期跌56%，指責反對派的攬炒策略將要成功，香港市民生活在水深火熱中。反對派與示威者不割席，但對執法者無限批鬥，斥惡人先告狀、倒果為因、質疑是政治操作。他又稱部分議員因示威活動，不費吹灰之力獲取豐厚政治紅利。此外，他指立法會是處理政治問題的平台，不應浪費時間，建議將相關事件交付監警會調查，呼籲香港市民不要被反對派的「政治稻草人」轉移視線。