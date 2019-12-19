逾16.6萬長者參與大腸癌篩查　有1170人確診

衞生署今(19日)公布由下月1日起，大腸癌篩查計劃的覆蓋範圍將進一步擴展至50至75歲的香港居民，即出生於1944至1970年的人士。該署提醒1943年出生的合資格人士把握機會，於今年12月31日或之前登記參加篩查計劃，否則明年將超出計劃的年齡上限而喪失參加資格。

衞生署去年8月將大腸癌篩查計劃恒常化，分三階段大幅度資助沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查。第一及第二階段分別覆蓋61至75歲人士及56至75歲人士，而第三階段將進一步擴展至50至75歲人士。大腸癌篩查計劃獲政府大幅度資助，亦沒有設定參加者限額。

該署指出，目前已有逾16.6萬名合資格人士參加計劃並獲安排接受大便免疫化學測試。截至今年9月27日，在交回大便樣本並得出測試結果的參加者中，有約19,500人(12.6%)於首輪篩查的結果呈陽性。在化學測試結果呈陽性並已進行大腸鏡檢查服務的參加者中，約11,900人(66.7%)有大腸腺瘤，約1170人(6.6%)有大腸癌。大腸腺瘤於大腸鏡檢查過程中已同時被切除，避免演變成癌症，亦足以印證適時接受篩查的重要性，有助找出高危人士，及早醫治。