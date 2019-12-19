石屎槍射機舖東主　地盤工囚2年4個月

深水埗街頭今年4月發生有人以「石屎槍」槍擊傷人案，一名地盤工人與遊戲機中心東主因錢銀糾紛發生爭執，期間地盤工以「石屎槍」開了一槍，令東主手臂受傷流血。「槍手」早前承認1項有意圖而傷人罪，今日(19日)在區院被判囚2年4個月。

法官判刑時表示，不接納被告稱為自衞而攜帶涉案的石屎槍在身，亦不相信被告是偶然經過涉案街道，但接納被告是先被襲後還擊。法官指被告稱為了追討玩遊戲贏取的款項，其動機雖可理解，但行為絕不能被接受。法官謂不能忽略案發於鬧市的行人路上，石屎槍是危險的武器，容易誤傷途人。

34歲被告楊永松，承認今年4月12日在深水埗非法及惡意傷害男子羅智群。控方透露，被告過往有5項案底，但與本案不類同。案情顯示，羅是一間遊戲機中心的東主，被告是該中心顧客，羅案發前曾指摘被告「出術」贏取1.5萬港元，兩人案發當晚在街上爭執，被告用槍狀物向羅射了一槍令羅手臂流血，之後逃去。羅右上臂有被射傷傷口，傷口取出金屬碎片，碎屑與在被告家中搜獲的金屬珠脗合。被告在警誡下稱是羅先用鐵管打他，他才開了一槍石屎槍。