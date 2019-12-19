26次狎13歲親女獸父囚2年　官指事主終身活在創傷下

五旬小巴司機於半年間，每星期一次非禮其輕度智障的13歲女兒，包括「揸」胸、摸臀部及私處，直至遭與他同住的前妻撞破，事件才被揭發。57歲被告早前承認26項非禮罪，今(19日)在區院接受判刑。法官直指被告為一己之慾，多次狎女兒，行徑令人髮指，致女兒經歷父親一次又一次的欺負，終身活在心理創傷下，終判被告即時監禁2年。

被告早前承認在去年9月2日至今年2月20日，共26度非禮13歲女兒X。案情顯示，今年2月20日，前妻看見被告隔衣「揸」X胸部，X其後透露自小四開始，便遭被告多次伸手入衣服內狎弄胸及私處，但已記不起次數。警誡下，被告招認每星期一次非禮X。

辯方早前求情，稱被告與妻子離婚後，雖維持同居生活，惟二人再沒有行房。辯方解釋，被告犯案的原因是酗酒習慣和一直沒有發生性行為所致。辯方今續指，社署將跟進照顧X，認為若有適當的扶持，X會漸漸從創傷中康復，冀法庭輕判被告。

法官考慮量刑時，指被告是X的生父，犯案有違倫常，加上X的年幼及患輕度智障，而犯案時間更長達6個月。法官又指，X的創傷報告反映，X事後患上創傷後壓力反應。惟被告能主動認罪，情節非同類案件的最嚴重程度，即未涉暴力及威逼，X和妻子都替他撰寫求情信。法庭終判被告囚2年。