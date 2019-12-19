李國寶兄弟成功踢走表親　任父親遺產管理人

東亞銀行執行主席李國寶及其胞弟李國章，就他們已故父親李福樹的遺產事宜提出法律訴訟，以李福樹遺囑執行人身份入稟高院控告他們的表親林東仁，要求法庭頒令撤銷林作為李福樹遺囑執行人的職務。案件今早(19日)在高院原訟庭聆訊，被告林東仁一方並無派代表出席。法官聽取李氏兄弟的律師單方面陳詞後，決定批准他們的申請。

今早代表原告李國寶與李國章的律師向法官表示，申請人已經把今次訴訟與今天進行聆訊的文件妥善派送予被告林東仁，但被告並無簽署確認送逹，顯示他並無意參與案件。法官因此同意，在被告缺席下進行聆訊。

原告律師表示，兩名原告與被告的關係，由2004年起轉壞。至大約2013年，被告更完全拒絕履行遺囑執行人管理和分配遺產的責任，亦拒絕與原告聯絡溝通，造成在管理遺產時出現困難。律師舉出兩件事例，指李福樹遺產包括有出租予第三者的土地，但因被告在2013年拒絕在續租新約上簽署，令原告與租客商討續租時發生阻滯。

此外，遺產中一幅位於上環的土地物業，原告在2015年有意將原有的建築物拆卸重建，但亦因被告拒絕簽署建議重建的圖則，令原告要花費額外的時間與法律費用，才能說服屋宇署接受只有兩名遺囑執行人簽署。原告方因此請求法官批准，撤銷被告的遺囑執行人身份。

法官基於原告方上述之理據，以及原告在興訟前已就今次申請取得遺產受益人的同意，因此決定批准原告的要求。而今次申請的費用，則由李福樹的遺產支付。