涉造假帳詐騙聯交所　中金再生兩高層串謀詐騙罪成

已被法庭頒令清盤的前上市公司中國金屬再生資源(控股)有限公司(下稱「中金再生」)，其非執行董事黎煥賢和行政經理蔡玲玲，被指在公司申請上市期間利用虛假財務資料誇大業績詐騙聯交所，以致聯交所批准其主版上市。2人被控一項串謀詐騙罪，案件自今年9月在高院開審，經歷逾60日審訊後，由9人組成的陪審團昨(18日)開始退庭商議裁決。陪審團經過昨日一整天及今早(19日)約3小時的退庭商議後，終以7比2大比數裁定黎罪成，並一致裁定蔡罪成。案件押後至明年1月20日，等候索閱她們的背景報告及聽取辯方求情陳詞後始作判刑，2人需還押候判。

2名被告分別是黎煥賢(48歲)和蔡玲玲(52歲)，她們被控於2008年6月2日至2009年6月22日期間，與中金再生主席秦志威和其他人串謀詐騙聯交所。黎是秦志威的妻子，案發時她也是中金再生的董事會主席和行政總裁，蔡是該公司的行政經理。

控罪列出的兩個日子，分別是中金再生首次申請上市，以及正式在主版上市的日期。控方表示，被告與其他串謀者為了令中金再生符合上市公司的利潤要求，利用由他們控制的公司，製造虛假的收購廢鐵、轉手出售的交易，藉此詐騙聯交所，有關假交易的金額超過5億美元。

據了解，秦志威和黎、蔡於2013年先後被捕，警方商罪科於2016年上旬決定落案起訴秦氏等人，惟秦在警方落案前約2個月便棄保潛逃。出入境記錄顯示，他最後一次出境是前往內地。

資料顯示，中金再生是一間從事廢金屬回收再加工的公司，股東包括「女股神」劉央，該公司2009年6月上市。惟上市5個月後，當時的財務總監王學良隨即辭職。及後有沽空機構發表報告狙擊中金再生，質疑該公司的營運及財務表現，公司隨即停牌。2013年7月，證監會罕有地動用《證券及期貨條例》，入稟高院申請將公司清盤。高院原訟庭於2015年2月應證監會的呈請，頒令將公司清盤，以維護公眾利益。質疑該公司的營運及財務表現。