調查指市民傾向減聖誕消費　對來年經濟不樂觀

香港經濟前境不明朗，令到聖誕節消費市道受壓。有調查指，46%市民今年預算聖誕消費會比去年減少，比例創11年新高。調查機構促請政府有需要時再推措施刺激消費，以防經濟進一步下滑。

香港研究學會本月4至11日期間，抽樣電話訪問了1069名18歲或以上市民，了解其今年聖誕節消費安排。結果發現，稱今年會減少消費的受訪者多達46%，按年增加了27個百分點，該比例為過去11年來最多；加上稱保持平穩消費或增加消費的受訪者，按年分別減少12個百分點及7個百分點。學會認為，市民今年聖誕消費意欲減弱。

消費預算方面，38%人稱會花費500港元或以下，計劃花費2000港元或以上的人只有13%，按年減少5個百分點。學會認為反映今年香港內需降低，聖誕市道表現將會傾向疲弱。

至於對經濟環境的觀感，77%人覺得現時經濟環境較差，按年增加37個百分點。另有62%人認為明年經濟會與現時差不多，更有23%人認為明年經濟會更差。學會認為，數字反映市民對經濟前景不感樂觀，相信與社會狀況不穩定有關。