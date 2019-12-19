城大新技術可偵0.1毫米癌細胞　5分鐘驗完準確逾90%

香港城市大學生物醫學研究團隊，成功研發出精準癌症早期篩查和疾病監測的突破性技術，病人只需透過4毫升血液檢查，5分鐘後即可分選出癌細胞，原理技術為全球最快，準確率逾90%，讓病人盡快得知患癌風險，亦可監測藥物在治療過程中療效。

由城大賽馬會動物醫學及生命科學院署理院長兼楊建文講座教授(生物醫學)楊夢甦帶領的研究團隊，透過「微流控芯片上的細胞操控與檢測技術平台」研發的技術，直接從血液中檢測腫瘤細胞存在，大幅提升了液體活檢準確度，特異性及靈敏度均達到9成以上，甚至能比影像檢查提早3至6個月發現癌症，即使患者的腫瘤少至0.1毫米，在影像學上尚未能確診為癌症，亦能通過4毫升血液測試被發現出來。

現時斷定病人是否患癌，常用影像檢測及以手術抽取病人腫瘤組織化驗，亦可測試血液中腫瘤分泌的蛋白標記物，但技術靈敏度和特異性一般只有5成至6成，不屬精準檢測。城大的新技術除可作為腫瘤早期篩查，檢測血液得知病人患癌風險外，亦可針對已知癌症患者進行病情監測，檢討治療效果，按病情調節治療方案。城大已將此技術授權予由研究團隊成立初創企業。