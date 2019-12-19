每日一片：越野車大斜路追撞　經典車慘被「拆骨」

駕駛者每逢經過大斜路，都會格外小心，不過有些意外，卻是避無可避。近日中環就發生一宗驚險交通意外，一架越野車在大斜路上疑失控，剷向前面私家車，更將其硬推落山，直至撞牆始停下。有眼利網民一眼認出撞牆致嚴重損毀的私家車屬經典車款，更感慨說：「又少一架」。

現場是中環己連拿利，網民Kelly Kaa於Facebook群組「馬路的事討論區」轉載有關片段。根據車Cam顯示，事發於前日(17日)下午約5時半。片段開始，兩車已經撞上，車貼車緊貼由山上衝下，期間後面的越野車車尾不斷閃着死火燈，但就未見煞車燈亮起，越野車一直將私家車推撞近100米，直至撞及路邊牆身始停下，冒出白煙。網民事後更貼上一張意外後照片，可見私家車被撞至頭冚摺起，車頭及車尾都嚴重損毀。

意外亦引起網民議論紛紛，有人猜測意外成因，「唔係油門當迫力吓？」亦有人質疑越野車「做乜咁大仇口？」、「呢啲先真正叫做推尾」，形容過程猶如玩過山車。有眼利網民更一眼認出被撞私家車屬經典車款，感慨「又少部絕版車」。亦有人慶幸當時路邊未有行人經過，否則「大鑊了」。