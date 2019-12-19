兩泰籍男販運2.4公斤氯胺酮　囚10年7個月

兩人在高院各承認一項販毒罪，均被判囚10年7個月。

海關去年12月在香港國際機場入境大堂截查兩名乘搭國泰航空、由泰國曼谷飛抵香港的泰籍男旅客，在兩人各自的行李內均搜出紫菜及椰子片等零食，關員打開零食包裝，發現內藏有12包以錫紙包裹的氯胺酮(K仔)，毒品共重2.4公斤，市值約113萬港元。兩人今早(19日)在高院各承認一項販毒罪，均被判囚10年7個月。

兩名被告依次是YOTAPRASERT SUGONTEE(30歲)和CHAICHANA PANUPONG(28歲)。首被告被控於去年12月28日，在香港機場非法販運1220克氯胺酮。次被告被控於同日在香港機場，分別非法販運962克及260克氯胺酮。

辯方求情指，首被告在泰國任職電單車的士司機，他需每月將一半收入用作交租、供兄弟姊妹讀書及支付患糖尿及肺炎的母親的醫藥費，毒販得知他家中經濟困難就利誘他犯案。

辯方指次被告在機場任職行李搬運工人，其七旬母親靠他供養。警誡下，次被告聲稱他只是按當地朋友要求，將零食帶來香港給香港一名朋友，他沒打開零食查看，也沒收取任何報酬。

法官表示，根據量刑指引，販運1公斤至2公斤氯胺酮，量刑起點應為監禁14年至18年；按本案毒品重量推算，以判監14年10個月為量刑起點，由於本案涉及跨國元素，額外加刑13個月，除了被告認罪，案中無其他減刑因素，最終二人各被判監10年7個月。