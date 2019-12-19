蕭源涉非法收試題　次被告遭追問洩試題目的

著名中文科補習導師蕭源，被指串謀兩名擔任中學文憑試中國語文科口試主考員的大學同學，分別向蕭洩露試題和評分準則，以供蕭在Facebook發布試題和應考策略，3人合共被控2項串謀公職人員行為失當罪。蕭的妻子蔡怡在擔任中文寫作考試監考員時，涉嫌借故到洗手間，並用手機將試題洩露給蕭，因而被控1項公職人員行為失當罪。

案件今(19日)在屯門法院續審，繼續就辯方反對控方將次被告張國權的錄影警誡會面呈堂展開案中案。控方在庭上播放張的錄影警誡會面，廉署調查人員指蕭源手機的訊息顯示，張的手機曾在數天的中文科口試正式開始前，將試題發送給蕭，問張此舉之目的，張表示忘記了。調查員再追問張是否知道不可外洩試題時，張則拒絕回答。

辯方其後盤問廉署調查主任黎偉楠時質疑，張在錄影會面開始前曾多次要求致電妻子「報平安」，黎不單拒絕，反要求張合作，表示「早啲完成早啲走」，黎在庭上否認辯方說法。

4名被告包括蕭志勇(即蕭源，42歲)、張國權(43歲)、吳宏樑(43歲)和蔡盈盈(即蔡怡，33歲)。蕭和蔡在案發時是現代教育的中國語文科導師，張、吳分別在佛教沈香林紀念中學和香港華仁書院任教中文科。