何君堯大鬧李漢奸誤導港人　逐一反駁五大訴求

何君堯(圖)會上大鬧李柱銘及民主派等人。(陳德賢攝)

立法會今(19日)繼續審議3項關乎2019年6月12日立法會外發生的示威事件的議案，議員何君堯發言期間，數臭外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘及民主派。

何君堯稱李柱銘年代「講到振振有詞」，現時卻「腳震震咁講」，批評李柱銘及民主派「垂垂老矣」但依然誤導香港人，呼籲不要繼續催眠年輕人，又斥6月12日示威是典型的暴亂事件。

其後，何狠批示威者提出的五大訴求。他指第一項是撤回修例，而特首已經順應民意；第二項是釋放被捕示威者，他反問示威者有何權力要求釋放被捕人士，斥毫無準則；第三項是撤回暴動定性，何指定性暴亂就是暴亂，任何人如不服法庭裁決，大可到法庭答辯及提出申訴，又形容公民黨為「大狀黨」。

至於第四項是設立獨立調查委員會，何形容用《特權法》申請的獨立調查委員會是「變種」，他又指摘民主派要求單方面調查警方，更斥議員黃碧雲為「一舊雲」；而第五項本來是要求特首下台，何稱在短短幾日內訴求就變為加快推進雙普選。

另外，何君堯指6月13日美國參議院議員啟動《香港人權及民主法案》時，政府已經立即擱置修訂《逃犯條例》，但民間人權陣線的岑子杰就自稱不滿意，再次呼籲市民上街示威，質問岑是否認為自己「好打得」，又質疑連民主黨副主席尹兆堅都未能號召所謂的百萬人遊行。何最後呼籲市民須認清反對派的根底。