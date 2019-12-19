港女性乳癌患者較年輕　源於高壓工作及未曾生育

乳癌是香港女性第一大癌症殺手，一項最新發表的國際研究發現，亞洲乳癌患者較歐美的患者更年輕，且較大機會患上雌激素受體陽性(ER)的乳癌。此種癌症多由卵巢雌激素引起，一般會以賀爾蒙療法及注射「停經針」治療。另有國際研究發現，對於ER乳癌患者，在傳統治療方法上配合一類標靶藥物「CDK4/6」抑制劑，可延長存活期並降低死亡風險達30%。

內科腫瘤科專科醫生楊明明表示，香港每15個女性就有一個患乳癌，55歲前發病患者佔43%，發病年齡中位數亦較美國年輕5歲。楊認為香港乳癌患者較年輕原因與工作壓力大、缺乏運動、較常進食肉類及奶類製品，以及未曾生育有關。而香港超過70%乳癌個案屬賀爾蒙受體陽性(HR+)，當中雌激素受體(ER)屬其中一個分類。

今年一個全球首個針對亞洲乳癌的國際研究探討亞洲與歐美的乳癌個案分別，發現美國個案是年紀愈大，患ER乳癌機率愈高。相反，亞洲39歲以下患者近80%患上ER乳癌。此類乳癌是由於乳癌細胞的雌激素受體接觸到雌激素時，腫瘤細胞就會增生，對於未停經的女性來說，雌激素主要來自卵巢，因此一般會以抑制卵巢雌激素作為治療方法之一。

現時治療此類乳癌主要以賀爾蒙療法或注射「停經針」為主，最近有國際研究發現，在傳統治療方法上再配合一類標靶藥物「CDK4/6」抑制劑，對晚期而未停經的ER乳癌患者效果更佳，約70%患者在42個月仍然存活，相比起單使用賀爾蒙療法只有43%可於42個月生存。研究又發現，合併治療可推遲患者進行化療的時間，接近3分2患者在42個月毋須化療，但使用傳統療法的已有過半數要化療。

楊指出，大部分患ER乳癌患者屬年輕女性，她們一般仍處於事業搏殺期，或仍要照顧年幼子女，但40%的ER乳癌個案發現時已屬晚期，一般確診3年後已要由賀爾蒙治療改為化療。而新型標靶藥物對晚期患者來說可延長存活期及推遲化療，改善生活質素。