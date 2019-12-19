男子遊行後被截查揭藏開山刀斧頭　今判囚1年

今年9月21日「光復屯門公園」遊行後，有示威者轉往元朗聚集，警方驅散示威者時截停一名男子，發現他攜有開山刀、短劍、軍刀和斧頭，遂控以他一項管有攻擊性武器罪。26歲被告劉嘉駿早前認罪，今(19日)在屯門法院判囚12個月。裁判官指涉案武器刀鋒銳利，體積和殺傷力俱大，一旦使用可造成身體傷害，甚至死亡，加上搜獲地點是示威現場，推斷有人會在有需要時使用該些武器。

辯方求情稱，被告的背景報告正面，過往一直奉公守法，只因愚蠢魯莽才幫人拿着武器，但他並非有意用武器傷人或損毀財物。被告現已深感後悔，母親和老師都有為他撰寫求情信，讚他品性純良，為人孝順，事件對他一家已造成很大打擊，希望法庭輕判。

裁判官強調，本案極為嚴重，雖然辯方稱武器上找不到被告指模，力陳武器不屬於他，惟法庭並不認同，指物主若戴着手套或用布包着武器，同樣不會留下指模。裁判官同意案中並無證據顯示被告是武器主人，亦沒有人用過該些武器，但指案發現場有示威者使用暴力，更有人投擲燃燒彈，故推斷若有需要時，示威者便會使用該些武器。

裁判官以21個月作量刑起點，因被告認罪，故減刑至14個月。此外，報告顯示被告過往有穩定工作，薪金都用來支持家庭，又有定期作慈善捐款，品格良好，故酌量減刑至12個月。

控方在判刑後申請索取被告的背景報告副本，辯方指報告涉及被告個人背景和家人資料，加上控方說不出副本的用途，故反對申請。裁判官指判刑時已提及報告正面，反問控方「有乜要知？」

控方解釋，辯方求情和法庭判刑時，均有引述報告內容，故控方希望索閱副本以作考慮。裁判官指判詞中已有解釋，最終拒絕控方申請。