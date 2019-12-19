修例風波：理大行動　車長稱「銳武」遭汽油彈攻擊逾50次

警方「銳武」裝甲車上月17及18日在香港理工大學的防暴行動中抵擋汽油彈攻擊。隸屬機動部隊、負責執行當日任務的裝甲車駕駛員親述當時情況，指當時在駕駛艙向外看，各處滿目瘡痍，車輛不斷受汽油彈及硬物襲擊，感覺猶如置身戰場，又指該兩天他斷續駕駛裝甲車共32小時，先後受到50次以上的汽油彈攻擊，又形容最嚴峻一次，是裝甲車被多枚汽油彈擊中，車外火勢猛烈，車內滿布濃煙。車長指縱面對極大危險，惟他對裝甲車抵禦能力有信心，且自己訓練有素，知道自己有能力把裝甲車退回安全防線。

最新一期警方官方刊物《警聲》刊載該名車長的訪問，他指自己當時與港島第二梯隊在理大外的暢運道執行行動，奉命駕駛銳武將道路雜物撞開，讓警察車隊可以繼續前進，由於暴徒不時以丫叉射擊警務人員，裝甲車發揮了保護大隊人員安全的功效。有指當時車上另有多名伺機行動的飛虎隊隊員，不過他就澄清，車上除他以外，只有一名俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊警長。

吸取理大行動經驗，他冀裝甲車日後可加配有效清理障礙物的工具，以及一些戰術功能，比如能同一時間發射多枚催淚彈，以及加裝電腦操作系統等，從而更有效配合人群管理特別用途車(即水炮車)，在行動上發揮功能。

該名車長又指，六七暴動之後香港一直平穩發展，沒想到今天香港會再現如此嚴重的暴亂情況，認為是次暴亂比想像中更有策略及組織性，並非市井之徒或只是不滿的市民所為，警務人員既要止暴制亂，又要避免傷及無辜市民，過程極度困難。警隊在2009年引進銳武裝甲車。