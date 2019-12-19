修例風波：9月私營機構就業人數按年少近4萬　空缺少2成

修例衝突爆發及中美貿易摩擦等因素下，飲食及零售生意大挫，結業及凍結人手，統計處公布今年9月私營機構總就業人數，較去年同期減少39,400人，跌幅1.4%。職位空缺數目更較去年同期減少20%，減15,310個，跌至63,030個，是近8年新低。其中餐飲服務業空缺減幅57%，減少6900個；零售業減少26%，空缺少2040個。

就業人數減少的行業主要有建築地盤(只包括地盤工人)，減少逾1萬人，減幅10%；進出口貿易業減少31,400人，跌幅6.6%；批發業減3100人，減幅5.2%；餐飲服務業減少12,400人，減幅4.9%。

另一方面，就業人數增加的行業主要有人類保健服務業，增加6300人，增幅4.8%；住宿護理及社會工作服務業增加1700人，增幅2.7%；金融及保險業增加6200人，增幅2.7%。職位空缺數目增加的行業主要有住宿護理及社會工作服務業，增加370個，增幅10%；教育加310個，增幅6%；金融及保險業增加110個，增幅2%。

按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務工作及銷售人員(佔14,880個)、輔助專業人員(佔13,940個)、非技術工人(佔12,180個)和文書支援人員(佔8230個)。