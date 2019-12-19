政Whats噏：屏風失而復得　范國威唔捨得再寄賣

唔少人屋企或辦公室都可能會收埋啲鎮宅之寶，獨愛木製品嘅前立法會議員范國威(Gary)，辦公室內都收埋唔少木製嘅傢俬，除咗書架同木櫈，佢仲有一個木製嘅古董屏風添。唔好睇少個屏風，原來同Gary好有緣分，事關佢喺2016年落選後將屏風寄賣，喺上年補選過後買得返，經此一役後，Gary就話唔捨得再賣，但就仲諗緊將屏風放喺邊。

日前終審法院拒絕向Gary就選舉呈請案批出上訴許可，所以Gary即時失去立法會議席，最近就要處理辦事處嘅善後工作。過去佢喺2016年曾經落敗，未能爭取連任，佢就話當時將部分傢俬轉讓畀新議員，亦有部分暫時放喺朋友度。至於個古董屏風，佢就話係購自灣仔嘅一間古董店，當年落敗時就放返喺同一間舖寄賣，而老闆亦都願意接收返。兩年後Gary重返議會，再去返古董店時發現原來屏風未賣出，所以都順利成章買返辦事處喇。佢就話覺得有種失而復得嘅感覺，所以唔會再寄賣喇，不過有屏風嘅同時就冇咗議席，唔通真係魚與熊掌，不可兼得？

Gary嘅辦事處除咗有唔少木製品，仲有啲小模型擺設、畫作、CD同埋漫畫等等。佢就話得閒時會扭下小模型啲擺設，然後再放喺議員助理枱面，忙裏偷閒咁。Gary仲話，本身帶漫畫同CD返辦事處，諗住可以用嚟減壓，不過議會工作太忙，所以都冇乜點睇。至於咁多物品又點處置，Gary就話有部分會拎返屋企，亦打算放喺啲迷你倉，佢仲話其實最擔心嘅唔係啲物品點處置，而係議助嘅出路，不過好彩可以轉去做區議員助理，咁就唔洗擔心啦。