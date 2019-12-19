6漢涉元朗襲擊市民　案押後待合併處理

7月21日晚至22日凌晨，元朗發生白衣人襲擊市民事件，懷疑涉案的6名男子，分別被控暴動及串謀有意圖傷人罪，案件今日(19日)在西九龍法院再訊。控方申請將案押後，讓本案與另一宗涉及同一事件的案件合併處理。法官應要求將案押後至明年2月11日在區院審理，期間當中2名被告仍需還押，其餘4人以原有條件保釋。

6名被告依次是王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧懷琛及吳偉南。控罪指，首4被告於7月21日在元朗站內參與暴動，及同日在上址串謀有意圖傷害他人。鄧及吳被指於7月22日在港鐵元朗站J出口附近，參與暴動及串謀有意圖傷害他人，另鄧再被指於同日在元朗形點商場，參與暴動及串謀有意圖傷害他人。案件早前已轉介至區院審理。

被告林觀良早前被拒絕保釋，今日他有保釋申請，控方以被告有潛逃風險而反對，法官審視後拒絕相關申請。至於另一名早前同被拒保的林啟明，則沒有保釋申請。另外，黃英傑亦申請更改保釋條件，即離港2天，但被拒絕。

控方申請合併的另一宗案件，被告為61歲男子鄧英斌，他被指於今年7月21日在元朗西鐵站，與本案中的6名被告參與暴動，以及串謀非法及惡意傷害他人。