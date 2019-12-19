習近平下午與澳門各界人士會面講話全文

大家好，很高興和大家見面！

在場很多人都是我的老朋友，幾十年的老朋友。澳門回歸祖國二十年來取得令人自豪的成就，正如我上次來澳時所說，只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，桌子上也可以唱大戲，澳門特別行政區，可以形象地看到，在小桌面上唱出了精彩大戲。

總結一下，澳門可以用以下的詞來形容：

小而富──澳門人均本地生產總值達八點三萬美元，排名世界第二，政府財政盈餘超五千億澳門元；

小而勁──澳門發展勢頭強勁，回歸二十年以來本地生產總值年均實際增長百分之六，是世界上經濟增速最快的地區之一；

小而康──澳門初級衛生保健體系覆蓋面最廣，被世界衛生組織評為太平洋地區典範，澳門人均壽命已位居世界第二；

小而美──澳門歷史城區在二零零五年已被聯合國教科文組織列為世界文化遺產名錄、二零一七年又被評為創意城市、美食之都，去年到訪澳門的遊客近三千六百萬人。

我總結這些成績的取得，凝聚全體澳門居民的智慧和辛勞，在這向全澳門社會各界朋友表示衷心感謝和祟高敬意。

前不久，「第八期澳門青年人才上海學習實踐計劃」的全體學員二十九個人給我來了信，分享了他們的體會和收穫。他們說，從學習實踐深切感受到我們的國家制度符合實際、與時俱進，他們有信心把一國兩制的制度優勢堅持好、發展好、完善好。這充分展現了澳門新一代愛國愛澳、自信自強的風貌，讓他十分欣慰。

新時代推進一國兩制事業，回復發展好良好的局面仍需要社會各界繼續努力，希望大家繼續在3個方面發揮好表率作用。第一是繼續帶頭做行政長官和特別行政區政府依法施政的堅定支持者。全面支持特別行政區政府推行改革，破解難題，積極為特區政府科學制定政策，有效執行政策，建言獻策，發揮聯繫政府和市民的橋樑紐帶作用，在涉及大是大非的原則問題上要旗幟鮮明，發出正面聲音，引領全社會形成支持行政長官和特別行政區政府依法施政的強大合力。

第二是繼續帶頭做澳門繁榮穩定和諧的重要推動者，要發揚各自的優勢，積極投身特別行政區的各項建設事業，特別要著力增創澳門新的競爭優勢和新的經濟增長點，推動經濟適度多元發展；要弘揚包容共濟守望相助的優良傳統，用理性協商的辦法解決矛盾問題，讓澳門更加和諧穩定。

第三是繼續帶頭做中華民族偉大復興的積極參與者，要胸懷祖國，面向世界，帶動澳門社會積極主動對接國家發展戰略，用好澳門國際化特色和優勢，樹立國家全面開放，融入國家發展大局，參與國家治理實踐，促進國際人文交流，推動澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任，共享社會繁榮富強的偉大榮光。

我對大家充滿信心、對澳門充滿信心。新的一年即將到來，祝大家身體健康、工作順利、闔家幸福。