醫管局設專責小組研提高可持續性　下月首次開會

醫院管理局今午(19日)舉行大會，主席范鴻齡在會上提出成立一個專責小組，研究包括挽留人手、縮短服務輪候時間、發展智慧型醫院等議題，以提高醫管局的可持續性。他指，小組將有17名成員，並將於下月6日召開小組首次會議，他強調因公立醫院情況相當緊迫，現時「應該要有個開始」，小組將採取「成熟一項推一項」的模式，但需視乎商討進度，目前未有完成研究的時間表。

至於醫護界早前有新工會成立，相關工會曾在集會上表示或響應罷工，范指醫管局目前有逾40個工會，強調當局一向不干預或反對員工合法成立工會，但相信醫護人員會保持理智，不會做影響病人權益的行為，包括罷工。他重申醫管局不應帶有政治立場，罷工是絕不可接受；如有醫護人員罷工，管理層必須嚴肅跟進。

另外，香港醫學專科學院日前向傳媒透露，醫專轄下9間學院同意在不影響本地醫生的前提下，為未考取專科中期試的海外新醫生提供專科培訓。不過，按醫管局規定，來港工作的海外醫生必須完成專科中期試，被問及醫管局會否在政策上跟隨醫專步伐，聘請未完成專科中期試的海外醫生，醫管局行政總裁高拔陞表示，培訓及聘請上必須以不影響本地執業同事為先，並強調醫管局作為僱主，必定緊張受聘者的質素。