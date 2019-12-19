30件修復故宮文物首對外展出　料吸引10萬人次觀看

文物瑰寶固之然珍貴，但內裏的修復工作令文物得以傳承更為重要。香港科學館與故宮博物院合作舉辦「內裏乾坤」故宮文物修復展，將展出130件由故宮博物院借出的復修文物，涉及7至8個種類，包括清朝紡織品、唐朝陶瓷及西洋鐘錶等，當中30件更是剛完成修復，未曾對外公開展出。展覽由即日起至明年3月18日舉行，預料可吸引10萬人到場參觀。

其中一款首次展出的展品，是一件來自清朝的繡花神袍，該神袍當時是神像身上的衣服，體積非常龐大，長3米高2米，剛發現的時候整體有灰塵，生物病害嚴重，刺繡上的金線多處氧化變色，真絲內襯因長時間與鎏金神像接觸，其鎏金黏貼在內襯面並增化形成污染物，因此修復工作非常繁複，需先進行除塵除蟲工作，再利用針線一針一絲縫補修復破損處，修復後再整形，最後才還原其光鮮亮麗的真絲服飾。

另一件唐朝的三彩駱駝陶瓷也是首次展出，該陶瓷被發現時小腿及頸部都出現斷裂，透過修復人員將駱駝頸部與軀幹部位作特別加固支撐，並修復填色才還原文物原本風采。

除了文物展示，展覽中亦包括多組互動展品，讓大家透過動手操作深入認識中國傳統非凡工藝，以及在文物修復上所應用的科學原理和技術。展覽成人票價30港元，開館時間由平日上午10時至晚上7時、周末及公眾假期上午10時至晚上9時，逢周四、農曆年初一及二休館。

科學館總館長陳淑文預料可吸引10萬人到場參觀。被問及會否擔心社會運動會導致提前閉館，陳坦言不太擔心，希望在緊繃的社會情緒下，大家都可以到科學館欣賞文物「鬆一鬆」。