17男女涉8.11尖沙咀衝突　控方申改控暴動官押明年訊

警方在8月11日尖沙咀警民衝突事件中拘捕多人，其中13男3女被控非法集結罪，另一男被控參與暴動罪，案件今(19日)在九龍城法院再訊。控方申請修訂及新增控罪，欲將其中16名被告原本的非法集結控罪撤回，並改控暴動，及欲向首兩名被告各新增一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，惟有部分被告反對控方的申請，法庭遂將案件押後至1月29日以處理有關修訂控罪的申請，另將案件押後至明年2月24日轉往西九龍法院再訊，以待控方準備轉介文件。

另再有9男3女被指涉及同日同地的衝突事件而被控參與暴動，案件今亦提訊，各人暫時毋須答辯，案件押後至2月24日與上述17名被告的案件同日再訊，以待控方準備轉介文件，各被告獲准保釋。

控方本申請將此案與上述17名被告的案件合併處理，惟裁判官考慮兩案的人數及案件管理的問題，認為待案件轉介至區院再處理合併申請較適宜。

新案的12名被告依次為羅後成、梁俊偉、蕭呈希、吳紹勤、韋婷婷、潘冠雄、羅漢銘、卓麗馨、陳振華、陳嘉、潘慧雯及林祖童，介乎19至41歲，同被控一項參與暴動罪，指他們於本年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的一段彌敦道，與上述17名被告等參與暴動。

另陳嘉及林祖童各再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，分別指兩人在同日管有一樽內藏芥末水噴劑的噴壺、兩個能發出雷射光束的裝置。而羅漢銘則再被控一項無牌管有槍械或彈藥，指他於同日管有9粒催淚彈殻。