習近平歡迎晚宴講話重點　一國兩制呈現5個亮點

國家主席習近平於澳門特別行政區政府歡迎晚宴上致辭時表示，時隔5年再次來到澳門，深切感受到澳門發展日新月異，澳門同胞當家做主風貌昂揚向上，澳門特區前進步伐堅實有力。回歸後的澳門對外交往更加活躍，「中國‧澳門」在國際舞台上的知名度和影響力不斷擴大。

習近平稱，回歸祖國以來的20年，是澳門歷史上經濟發展最快、民生改善最大的時期，也是澳門同胞共享偉大祖國尊嚴和榮耀感最強的時期。澳門經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變化，得益於「一國兩制」方針的全面貫徹，得益於中央政府和祖國內地的大力支持，得益於特別行政區政府積極作為和澳門社會各界的團結奮鬥。

習近平指出，特別值得讚揚的是，澳門特別行政區政府和社會各界人士堅持把「一國兩制」原則要求同澳門實際相結合，勇於探索和創新，使澳門「一國兩制」實踐呈現出許多亮點。

第一，愛國愛澳成為全社會的核心價值。特別行政區政府和社會各界人士深明，澳門前途命運同祖國緊密相連，秉持強烈的國家觀念和愛國情懷，將愛國和愛澳合而為一。回歸祖國後，廣大澳門同胞珍視民主、法治、人權、自由等核心價值，並適應澳門成為國家一個特別行政區的歷史轉變，更加堅定地把愛國愛澳排在核心價值序列的第一位。無論是處理重大問題、制訂法律政策、謀劃各項事宜，還是選拔管治人才、確定教育方針、把握輿論導向，都以是否符合國家和澳門利益為首要考慮。

第二，憲法和基本法權威鞏固樹立。特別行政區政府和社會各界人士深明，憲法和基本法共同構成特別行政區憲制基礎，依法治澳首先是依照憲法和基本法治澳，自覺維護憲法和基本法權威。建立起協調統一的憲法和基本法宣傳教育體系，大中小學都會設有憲法和基本法教育課程。

第三，行政主導體制上順暢運行。特別行政區政府和社會各界人士深明，行政主導是基本法設計的特區政治體制的重要原則，體現了行政長官代表整個特別行政區向中央負責的根本要求。在行政長官統領下，行政、立法機關既相互配合又相互制約並重在配合，司法機關獨立行使審判權，各部門權責明確，依法履職。特區政府既注重保持政策的延續性和穩定性，又與時俱進，順應經濟社會發展和民族期待，推進公共行政等改革，務實有為，努力提高施政能力和水平。

第四，融入國家發展大局積極主動。特別行政區政府和社會各界人士深明，偉大祖國是澳門發展的堅強後盾，緊緊把握共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設等國家戰略實施的重大機遇，充分用好中央支持政策，把「國家所需、澳門所長」和「澳門所需、國家所長」有機結合起來，為澳門發展拓展新空間、注入新動力。澳門和祖國內地合作領域日益拓展、合作機制更加健全、合作水平不斷提升，有利促進了互補互利、協同發展。

第五，包容和諧增強社會凝聚力。特別行政區政府和社會各界人士深明「家和萬事興」，和氣致祥、講團結、重協商，不爭拗、不內耗，自覺抵制外來的各種干擾。不同種族群相互尊重、互助友愛、多元文化共存共生、互融互促，街坊鄰里守望相助、和衷共濟。廣大市民並肩抗擊「山竹」超強颱風的一幕幕場景感人至深，小城故事充滿溫馨。

習近平指出，今年是新中國成立70周年。現在，中國人民和中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。這是中華民族大發展大作為的時代，也是澳門與祖國內地共繁榮共奮進的時代。他堅信，具有澳門特色的「一國兩制」實踐一定能夠取得更大成功，澳門同胞一定能夠為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻。