冀私人檢控查警暴　許智峯發起眾籌330萬入稟費

反修例風波至今超過半年，針對警察執法時使用過分武力或濫捕問題，立法會議員許智峯發起眾籌以私人檢控方式追究警暴。許表示，現行投訴警察機制行之無效，市民只能以官司訴訟，透過法庭審判涉嫌犯法的警員，及要求警方披露涉案資料，令涉事警員負上刑事責任。許表示官司費用不菲，希望眾籌330萬港元以支付費用，呼籲市民一起抵抗警暴。

許指現時主要為5宗案件眾籌，其中西灣河警員對市民開實彈事件、荃灣警員開實彈、葵芳警員駕電單車撞向市民、有的士於深水埗剷上行人路事件會以私人檢控方式處理。至於警方採用內地製催淚煙，許則會申請訴訟前文件披露，要求法庭下令警方披露於示威衝突中使用的催淚氣體的化學成分，及禁制警方使用有毒的催淚煙。許稱只要案件準備好相關文件就會先入稟法庭，現時關於催淚彈的民事禁制已準備成熟，目標於明年1月內入稟，而其餘案件亦已找到目擊證人。

許智峯法律團隊律師楊浩然表示，市民以私人檢控控告警暴乃史無前例，縱然非常困難，但仍然需要帶給警方強烈訊息，令警方知道他們有刑事後果。眾籌所得款項將存至負責此案件的律師事務所銀行戶口，若案件完結後仍有眾籌盈餘，會將餘款全數捐予星火同盟抗爭支援基金或612人道支援基金。