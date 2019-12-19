修例風波：教師失德或違法　倘情節嚴重或被取消註冊

教育局局長楊潤雄今(19日)向全港中小學發信，提及自6月起，涉反修例暴力事件不斷發生，甚至波及學校，有學生因意見不同遭受欺凌，有教師涉及發表仇恨言論或教授偏頗觀念，更有教師和學生因參與違法活動而被捕，令公眾對教育失去信心等，他表示會根據《教育條例》嚴肅跟進每宗涉及教師專業操守的個案，不論是失德或是違法行為，若情節嚴重，局方會考慮取消有關教師的註冊，涉事教師更可能需要為違法行為承擔法律責任。

對於教育局日前稱30宗涉老師操守調查初步成立，並將考慮對有關教師作出警告及譴責，甚至取消教師註冊等懲處，教育界立法會議員、教協副會長葉建源聯同教協會長馮偉華今午開記者會，指該局違程序公義調查教師。葉指出，由8月起接獲20多宗教師求助個案，當中17宗涉及有人就他們在社交平台發表的言論向教育局投訴，有9宗被裁定專業失當。

葉稱，大部分個案涉及的只不過是教師在私人領域發表感受，且不包括學生，感受屬於相當溫和，原意只是希望行使法律賦予的言論自由，而局方高調調查老師，甚至威脅教師註冊，做法非常不合理。

馮指，局方在調查及裁決過程中嚴重違反程序公義，例如無理剝削被投訴者的申辯權利、無交代調查目的、接受匿名投訴、非法取證濫告教師甚至裁決草率等，同時促請該局停止草率立案調查教師，不應接納涉嫌以違法手段取得資料指摘教師專業失當，並須終止相關的調查和裁決，另亦建議局方先由老師選出的操守議會對投訴作裁決，再作最後決定。